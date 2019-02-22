Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Cumhur İttifakı Çalışmalarını Sürdürüyor

Karapınar'da Cumhur İttifakı Çalışmalarını Sürdürüyor

33 dakika önce

Karapınar'da Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Karapınar'da Cumhur İttifakı Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Karapınar'da Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda, "Cumhur İttifakı'nın adına yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bizim 15 yılda ilçemize kazandıklarımız ortada." diye konuştu.

Projelerin anlatıldığı toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ercan Alp, Cumhur İttifakı Belediye Meclis adayları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel
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