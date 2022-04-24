Karapınar'da dedemin oyuncağı yarışması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karapınar'da dedemin oyuncağı yarışması gerçekleştirildi

24.04.2022 14:10
Karapınar'da dedemin oyuncağı yarışması gerçekleştirildi

Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü "Dedemin oyuncağı" adlı yarışma düzenledi.

Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü "Dedemin oyuncağı" adlı yarışma düzenledi.

75 yarışmacının yer aldığı etkinlikte geçmişte oynanan oyun ve oyuncaklar beğeniye sunuldu.

Spor Salonunda sergilenen oyunlar arasında çamurdan yapılmış evler, tel ve metallerden yapılan oyuncaklar, tahta ile yapılan oyuncaklar, tel araba, tahta at, ahşap traktör, çamurdan çiftlik, topaç, tahta beşik, ceviz helikopter, dolgu bebek, örgü sapan gibi oyuncaklar sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Ahmet Aydınbelge, çocukların eski oyuncakları bilmediğini ve teknolojik oyunlarla büyüdüklerini belirterek, dedelerin, babaların oynadığı, oluşturduğu oyuncakları gelecek nesillere anlatmak istediklerini söyledi.

Bu yarışmayla da farkındalık oluşturduklarını kaydeden Aydınbelge, "Çoğu oyuncakları dedeleri ile yapan çocuklar çok mutlu oldu. Yıllardır çocukların sanal alemdeki oyunlardan uzak kalmaları için bu oyuncak ve oyunların önemi büyük. Bu yarışma ile geçmişteki oyuncakları geleceğe aktarmanın sevincini yaşadık." dedi.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

YORUMLAR
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Halk Eğitim Merkezi, oyunlar, Traktör, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da dedemin oyuncağı yarışması gerçekleştirildi - Son Dakika


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