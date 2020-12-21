Karapınar'da devam eden yatırımlar incelendi - Son Dakika

Karapınar'da devam eden yatırımlar incelendi

21.12.2020 11:53
Karapınar'da devam eden yatırımlar incelendi, System.String[]

Karapınar'da devam eden yatırımlar incelendi.

Karapınar'da devam eden yatırımlar incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ, ilçe yöneticileri ile yatırımları yerinde gördü.

Küçükdağ, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile birlikte millet bahçesi, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi gibi inşaatları devam eden alanlarda incelemelerde bulundu.

Küçükdağ, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un Karapınarlı hemşehrilerine bol bol selamını getirdik ve burada bakanımızın talimatlarıyla Karapınar'daki Hükümet, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi yatırımlarını yerinde inceledik. Çalışmaların birçoğunun son aşamaya geldiğini gördük, en kısa süre içerisinde faaliyete geçecektir. Bakanımıza inceleme ile ilgili rapor sunacağım." dedi.

Murat Kurum, Karapınar, Oğuz Cem , Susuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da devam eden yatırımlar incelendi - Son Dakika


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