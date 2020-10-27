Karapınar'da doğa yürüyüşü - Son Dakika

Karapınar Gençlik Merkezi tarafından doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, hem çevredeki güzellikleri tanımak hem de sağlıklı yaşam için yürüyüş gerçekleştirildiğini söyledi.

Karapınar'ın doğal güzelliklerini gençlerin öğrenmesi gerektiğini ifade eden Karakul, şunları ifade etti:

"Kararacağ içerisindeki Ovacık bölgesi mutlaka görülmesi gereken bir yer. Gençler, göl çevresindeki tarihi kale kalıntılarını gezerek oradaki geçmişe ait kalıntıları görme imkanı buldular. Daha sonra Karapınar Gençlik Merkezi bağlama kursu kursiyerleri müzik dinletisinde bulundu. Gençlerimiz stres atıp güzel dakikalar yaşadı. Çevremizdeki güzellikleri görme ve tanıma imkanı oldu."