Karapınar'da doğal gaz çalışmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da doğal gaz çalışmasına başlandı - Son Dakika

Karapınar'da doğal gaz çalışmasına başlandı

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde, doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Karapınar'da doğal gaz çalışmasına başlandı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde, doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, "İlçemizin yaşam konforunu artıracak doğal gaz çalışmalarını, kesilen kurban ve ardından edilen dualarla Pınarbaşı Mahallesi'nden başlattık." ifadesini kullandı.

İlçenin, son yıllarda büyük atılımlar yaptığına dikkati çeken Yaka, şunları kaydetti:

"Pınarbaşı Mahallesi'nden başlattığımız çalışmalar çerçevesinde, ilçede ana hat ve servis hattı olmak üzere toplam 109 kilometre doğal gaz boru hattı döşenecek. En az 5 bin abone, doğal gaza en kısa zamanda kavuşacak. Bu, Karapınar halkımızın özlediği ve uzun zamandır istediği bir hizmetti. İlçemize hayırlı olsun."

Mehmet Yaka, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu 30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu         
12:40
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:07:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar'da doğal gaz çalışmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]