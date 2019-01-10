Karapınar'da Doğaya Yem Bırakılıyor
1 saat önce
Arazinin beyaza büründüğü Karapınar ilçesinde kuşlar için yem bırakılıyor.
Arazinin beyaza büründüğü Karapınar
ilçesinde kuşlar için yem bırakılıyor.
Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede Karapınar Belediyesi tarafından, zorlu kış şartlarında doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakılmaya devam ediliyor.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka
, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde arazilerin karla kaplı olduğuna dikkati çekerek, "Kuşlar ve sokak hayvanları yiyecek bulamıyor. Kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşların aç kalmaması için Belediye olarak ilçemizin çeşitli noktalarına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yem bırakmaya devam ediyoruz. Yem bırakma işlemleri hava şartlarına göre belli aralıklarla devam edecek. Bu konuda vatandaşlarımız da duyarlı olmalıdır." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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