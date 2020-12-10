Karapınar'da dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde kendi bilgisi dışında banka hesabından kredi çekildiğini ileri süren engelli vatandaş Ali Soran (39), savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, evli ve bir çocuk babası Soran, banka hesabını kontrol ettiğinide 497 liralık kendisine ait olmayan bir harcama farketti.

Bankanın müşteri hizmetlerin arayan Soran, hesabından ayrıca 5 bin lira kredi çekildiğini öğrendi. Bunun üzerine Soran, şüphelilerin yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soran, gazetecilere yaptığı açklamada, son günlerde dolandırıcılık olaylarının arttığını öğrendiğini belirterek, "Herkes dikkatli olmalı. İnsanlar kolay yoldan para kazanama yoluna gitmesinler, helalinden kazansınlar. İnsanların paralarına göz dikmesinler. Ben engelli bir bireyim, hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.