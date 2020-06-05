Karapınar'da dolu hasar tespit çalışması - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeni ile zarar gören ekili alanlarda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

İlçede birkaç gün önce etkili olan dolu yağışı hububat, patates, mısır, yonca ve pancar gibi ürünlerde büyük zarara yol açtı.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ve Ziraat Odası teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, dolu yağışının etkili olduğu alanlarda inceleme yaparak çiftçilerle görüştü.

Üç gün önce meydana gelen dol yağışının 5 bin dekarlık arazide etkili olduğunu anımsatan Üner, "Dolu özellikle hububat ekili alanlarda etkili oldu. Esas zarar arpa ve buğday gibi ürünlerde gerçekleşti. İncelemelerimize devam ediyoruz. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Tarımda sigortalılık olayının önemli olduğunu bu tür afetlerde daha çok iyi anlayabiliyoruz. Çiftçi isek, üretim yapıyorsak emek verip yetiştirdiğimiz ürünlerin artmasını istiyorsak zarar etme lüksümüz yok. Onun için Tarım Sigortasını yaptırmak gerekiyor." dedi.

Soylu ise, tarımsal üretimin riskli olduğunu belirterek, özellikle bu yıl ikim olaylarından çiftçilerin etkilendiğini vurguladı.

Tarımsal riskin çiftçiler tarafından daha detaylı değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Soylu, "Gezdiğimiz alanlarda yüzde 25 ile yüzde 100'e varan oranlarda zarar var. Tabi farklı tarım ürünlerine göre etkileri farklı olacaktır. Çiftçilerimiz mutlaka bir uzmana danışarak ürünlerin geleceği ile ilgili karar versinler. Hemen hızla karar verip tarlasını bozmasınlar. Bu son derece önemli" diye konuştu.

Börcük mevkisinde çiftçilik yapan Abdullah Kardaş da dolu yağışının, ekinlere büyük zarar verdiğini kaydederek, yağışın özellikle buğday, mısır ve yonca gibi ürünlerde etkili olduğunu aktardı.