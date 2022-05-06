Karapınar'da dolu yağışından zarar gören ekili alanlarda inceleme yapıldı - Son Dakika

Karapınar'ın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde iki gün önce etkili olan sağanak ve dolu sonrası ekili alanlar olumsuz etkilendi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, beraberinde S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ve teknik danışmanlarla dolu yağışına maruz kalan alanlarda inceleme yaptı.

Görüştüğü çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Durmuş Üner, "Teknik inceleme sonucunda hububat ekim alanlarında sınırlı sayıda başak çıkaran arpa tarlalarında yüzde 40 dolaylarında henüz başak çıkarmayan buğday ve arpa tarlalarında yüzde 20 dolaylarında zarar olduğu gözlemlenmiştir. Bölgemizde şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği bitkileri henüz yeni ekilmiş olup bazı tarlalarda çıkış gerçekleşmiş olup, bazı tarlalar ise çıkış aşamasında olduğu görülmüştür. Bu alanlarda en çok olumsuz etkilenen bitkilerin başında şeker pancarı ürünü olduğu tespit edilmiştir. Çıkış yapmış mısır ekim alanları dolu yağışından zarar görmüş fakat büyüme noktaları toprak altında olduğu için önümüzde ki günlerde bitkilerin toparlanıp eski haline geleceği tahmin edilmektedir." dedi.

Dolu zararından en çok etkilenen bitkilerden birinin de yonca olduğunu aktaran Üner, yağışlar sonrası bölgede havaların hala serin gitmesi sebebi ile zararın gerçek boyutlarının havalar ısındıktan sonra ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.