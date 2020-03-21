Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi - Son Dakika

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Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi
6 saat önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerle arasına bir metre mesafede emniyet şeridi koyarak önlem aldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerle arasına bir metre mesafede emniyet şeridi koyarak önlem aldı.
Eczacı Sevilay Bozu, hem kendi sağlığı için hem de başkalarının sağlığı için bu uygulamayı başlattığını belirterek, "Çok olumlu tepkiler aldık. Kovid-19 ile hep birlikte mücadele ediyoruz.Yapılan uyarıları dikkate alalım." dedi.
Uygulama müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Müşterilerden Yüksel Güner, 1 haftadır dışarı çıkmadığını ve uyarıları dikkate aldığını vurgulayarak, "Eczaneye mecburen geldim. Bu uygulama çok güzel olmuş." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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