Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı - Son Dakika

Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Mevlana Ortaokulu Müdürü Mehmet Uncuoğlu (55), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Mevlana Ortaokulu Müdürü Mehmet Uncuoğlu (55), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mevlana Ortaokulu Müdürü olarak 5 yıldır görev yapan ve eğitime verdiği katkılar nedeniyle sevilen eğitimciler arasında yer alan Uncuoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Apak Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, öğretmenler, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yabancı uyruklu genci gasp eden şahısların görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı
Boğaz'dan bir Rus savaş gemisi daha geçti! Ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]