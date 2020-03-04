Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı - Son Dakika

Cenaze törenine Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka , İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal , öğretmenler, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Mevlana Ortaokulu Müdürü olarak 5 yıldır görev yapan ve eğitime verdiği katkılar nedeniyle sevilen eğitimciler arasında yer alan Uncuoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Apak Mezarlığında toprağa verildi.

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