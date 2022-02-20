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Karapınar'da eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika

Karapınar'da eğlence mekanları denetlendi

20.02.2022 12:25
Karapınar'da eğlence mekanları denetlendi

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan alkollü eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan alkollü eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Polisin yanı sıra zabıta ve maliye ekiplerinin de katıldığı denetimlerde eksiklikleri bulunan ve ruhsata aykırı faaliyetlerde bulunan mekanlar tek tek tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında çalışan ve müşterilerin kimlikleri de tek tek kontrol edilirken, bir eğlence mekanı 10 gün süre ile kapalı alanda sigara içirtildiği gerekçesiyle kapatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Hisarcık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika


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