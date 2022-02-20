Karapınar'da eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan alkollü eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Polisin yanı sıra zabıta ve maliye ekiplerinin de katıldığı denetimlerde eksiklikleri bulunan ve ruhsata aykırı faaliyetlerde bulunan mekanlar tek tek tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında çalışan ve müşterilerin kimlikleri de tek tek kontrol edilirken, bir eğlence mekanı 10 gün süre ile kapalı alanda sigara içirtildiği gerekçesiyle kapatıldı.