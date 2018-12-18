Karapınar'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Yaralandı
4 saat önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde ıslak zemine düşen ısıtıcıyı kaldırmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Konya
'nın Karapınar
ilçesinde ıslak zemine düşen ısıtıcıyı kaldırmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Eski sebze halinde balık dükkanında çalışan Ulaş Balıkçı (19), ıslak zemine düşen ısıtıcıyı kaldırmak istedi.
Elektrik akımına kapılarak yaralanan Balıkçı'nın ilk müdahalesi Karapınar Devlet Hastanesinde yapıldı.
Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:53 Kaynak: AA
Kapağı Açılan TIR'ın Kasasındaki 15 Ton Hamsi Yola Döküldü
AK Parti, Ayaklanan Seydişehir İlçe Teşkilatını Görevden Aldı
7 Kilogramlık Kalkan Balığı 840 Liradan Alıcısını Bekliyor
Bütçe Görüşmelerine Damga Vuran Sözler: Millet Hükümetten Ümidini Keşmiş, Tek Umutları Milli Piyango