Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Yaralandı

Karapınar'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Yaralandı

4 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde ıslak zemine düşen ısıtıcıyı kaldırmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Karapınar'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Yaralandı, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesinde ıslak zemine düşen ısıtıcıyı kaldırmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Eski sebze halinde balık dükkanında çalışan Ulaş Balıkçı (19), ıslak zemine düşen ısıtıcıyı kaldırmak istedi.

Elektrik akımına kapılarak yaralanan Balıkçı'nın ilk müdahalesi Karapınar Devlet Hastanesinde yapıldı.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:53 Kaynak: AA

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