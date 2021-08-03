Karapınar'da elektrik direğindeki yuvasında mahsur kalan kartal kurtarıldı - Son Dakika

Karapınar ilçesi Küçükaşlama Mahallesi'nde yuva yaptığı elektik direğindeki sarkan ipe takılarak mahsur kalan kartalı, Medaş ekipleri kurtardı.

Yuvasından sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan hayvanı gören Enver İşler isimli vatandaş, durumu Karapınar Medaş ekiplerine bildirdi.

Ekipler elektrik diğerine yuva yapan kartalı olduğu yerden yaralı olarak kurtarırken, yuvada bulunan 2 yavrusunun açlık ve susuzluktan öldüğünü fark etti.

Yaralı hayvanı teslim alan Enver İşler, "Yaralı kartalı Karapınar'da bulunan bir veteriner hekime götürdüm ve tedavisini yaptırdım. Yuvasında ayağı ipe takılı olduğu için mahsur kalmış. Yavruları da açlıktan ve susuzluktan ölmüş. Kendisi de çok bitkindi. İlk müdahalesini yaptırıp, ilgilere teslim ettim." dedi.

Veteriner hekim Mustafa Mutluer de aç ve susuz kalan kartala vitamin takviyesi yaptıklarını kaydederek, "İpe sarılı ayağında ve kanadında ciddi yaralar var. Daha donanımlı bir klinikte tedavinse devam edilmesi gerekir. Biz ilk müdahalede bulunduk." diye konuştu.

Yaralı Kartal Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edilmek üzere Karapınar Belediyesi zabıta ekiplerine verildi.