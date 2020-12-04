Karapınar'da engelliler unutulmadı - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Karapınar'da etkinlik düzenlendi.
Karapınar Kaymakamlığı ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler için müzik sunumu gerçekleştirildi.
Kaymakam Oğuz Cem Murat, engellilerle ile tek tek görüşerek günlerini kutladı.
Seslendirilen hareketli türkülerde engelli bireyler pistte oynadı.
Daha sonra basketbol oynandı ve ok atma etkinliği yapıldı.
Kaymakamlık tarafından engellilere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğe Murat'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Hatice Soran ile engelli aileleri katıldı.
- Kaynak: AA
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