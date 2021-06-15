Karapınar'da epilepsi nöbeti geçiren hastaya kaymakam müdahale etti - Son Dakika

Karapınar ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren kişiye ilk yardımı, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat yaptı.

İlçedeki inşaatları incelemek için makam aracı ile Eski Ofis bölgesinden geçen Kaymakam Oğuz Cem Murat, bir vatandaşın kaldırımda yattığını fark eti.

Olaya duyarsız kalmayan ve hemen makam şoförüne aracını durdurmasını isteyen Kaymakam Murat, rahatsızlanan vatandaşın yanına giderek ilk müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra vatandaşa ilk yardımda bulunan Kaymakam Murat, 41 yaşındaki epilepsi hastasının 2 gündür zorluklar yaşadığını belirtmesi üzerine ilaçlarını da aldı.

Epilepsi hastası ve eşi Kaymakam Murat'a teşekkür etti.

Karapınar'a çalışmak için gelen kişinin, ambulans gelene kadar başından ayrılmayan Kaymakam Murat, bu müdahalesi ile vatandaşların da takdirini kazandı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, epilepsi hastası vatandaşı Karapınar Devlet Hastanesine kaldırdı.