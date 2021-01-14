Karapınar'da erozyonla mücadele için yetiştirilen bitkiler, Aksaray'da ekilecek - Son Dakika

Karapınar'da erozyonla mücadele için yetiştirilen bitkiler, Aksaray'da ekilecek

14.01.2021 11:07
Karapınar'da erozyonla mücadele için yetiştirilen bitkiler, Aksaray'da ekilecek, System.String[]

Karapınar'da rüzgar erozyonuyla mücadele için Atriplex ve Kohya isimli bitkiler Aksaray'da rüzgar erozyonunu önleme amacı ile toprakla buluşacak.

Karapınar'da rüzgar erozyonuyla mücadele için Atriplex ve Kohya isimli bitkiler Aksaray'da rüzgar erozyonunu önleme amacı ile toprakla buluşacak.

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ortağı olduğu Aksaray-Yenikent Rüzgar Erozyonu Önleme ve Mera Islahı isimli KOP destekli proje kapsamında, Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden proje koordinatörü ve teknik heyet Karapınar Erozyon Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlünden proje koordinatörleri Gökçe Bitirgen, Ülkü Mert ve Songül Uçkun erozyonla mücadelede kullanılan bitkileri inceledi.

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün de içinde bulunduğu bir çalışmayla, bölge şartlarına uygun Atriplex ve Kohya isimli bitkiler Aksaray'da toprakla buluşturulacak.

KOP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje Aksaray Yenikent Rüzgar Erozyonu Önleme ve Mera Islahında kullanılan bitkilerin Karapınar'daki sonuçları teknik bir geziyle incelendi.

Karapınar Rüzgar Erozyon Sahasında incelemede bulunan ekip, Aksaray ve Karapınar'daki erozyon bölgelerinde kullanılacak Atriplex ve Kohya isimli bitkiler, kuraklığa dayalı olmasıyla dikkat çekiyor.

Enstitü Müdür Yardımcısı Mustafa Bağcı, "Rüzgar erozyonunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, erozyonun önüne geçerek topraklarımızı korumak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Bölgemizde ektiğimiz yeni bitki çeşidiyle bir yandan topraklarımızı korurken, diğer yandan da hayvancılıkta kullanılacak yeni bir yem bitkisi elde etmiş olacağız." dedi.

Aksaray'da 4 bin 500 dekarlık alanda çalı formlu, tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklı bitki ekilmesini planladıklarını dile getiren Bağcı, "KOP İdaresi Başkanlığımız tarafından da desteklenen bu projeyle bir yandan erozyonla mücadele ederken, diğer yandan da hayvancılığa katkı sunacak bir bitkiyi de ekonomimize kazandırılıyor. Sonucunun bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çölleşme, Aksaray, Gökçe, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da erozyonla mücadele için yetiştirilen bitkiler, Aksaray'da ekilecek - Son Dakika


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