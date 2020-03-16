Karapınar'da ev yangını - Son Dakika

Karapınar'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zafer Mahallesi Evran Sokak'ta Suriyeli bir ailenini kaldığı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aile, evde oturdukları sırada odanın dumanla kaplı olduğunu örünce kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangının çatı içerisinde bulunan kamışlara sıçraması nedeniyle eşyalar dışarı çıkartıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Suriyeli aile Karapınar'da bulunan akrabalarının yanına sığındı.