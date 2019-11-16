Son Dakika Haberleri: Karapınar'da fidan dağıtımı
Son Dakika Güncel Karapınar'da fidan dağıtımı - Son Dakika

Karapınar'da fidan dağıtımı

6 saat önce

Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Karapınar'da fidan dağıtımı, System.String[]

Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda halka ücretsiz olarak 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Karapınar Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, Yeşil Karapınar için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Karapınar'ın ağaçlandırılması konusunda son yıllarda büyük aşama kaydettiğini belirten Aker, "Ağaç konusunda bilinçli olarak hareket ediyoruz. Ağaç dikmeye ve onları korumaya da özen gösteriyoruz. Erozyon felaketini yağana bir ilçe olarak ağaç dikmenin kıymetini bizden daha iyi bilen olamaz. Belediye olarak vatandaşlarımıza 3 bin adet ceviz, ıhlamur, çam ve meşe fidanı dağıtımı yaptık." dedi.

Cumhuriyet Meydanı, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da fidan dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]