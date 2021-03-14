Karapınar'da fidan dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Karapınar Belediyesi tarafından11 mahallede fidan dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Belediye olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Karapınarlılar için tahsis edilen fidanları, ilçe merkezinden sonra taşra mahallelerindeki vatandaşlara da ulaştırdıklarını belirtti.

Fidanların yetişip çevreye katkı sağlamasını temenni eden Yaka, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de diğer taşra mahallelerimizde fidan dağıtımına devam edeceğiz. Çevremizin daha yeşil bir hale gelmesi için gayret göstereceğiz. Erozyon felaketini yaşamış ilçe olarak ağaç dikmek ve yetiştirmek çok önemli."

Fidan dağıtımına Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın yanı sınra AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP İlçe Başkan Vekili Harun Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.