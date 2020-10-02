Karapınar'da fırtınada zarar gören tarım alanları incelendi - Son Dakika

Karapınar'da fırtınada zarar gören tarım alanları incelendi

Karapınar Ziraat Odası yetkilileri, fırtınadan zarar gören tarım alanlarını yerinde inceledi.

Karapınar Ziraat Odası yetkilileri, fırtınadan zarar gören tarım alanlarını yerinde inceledi. Geçtiğimiz günlerde ilçede yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören ekili tarım arazilerini gezen Karapınar Ziraat Odası yetkilileri, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. İncelemeye Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Meclis Başkanı Mehmet Kurum, Ziraat Odası Başkan Vekili Mustafa Aydınbelge, Meclis Üyesi Osman Koçaker, Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ve TARSİM Konya Bölge Müdürü Halis Yamak katıldı. TARSİM Sigortası güvencesi kapsamında olan yerlerde uzmanlar tarafından hasar tespiti gerçekleştirildi. Olumsuz hava şartlarının çiftçilerin, mısır başta olmak üzere ürünlerine zarar verdiğini belirten Üner, "Oluşan zarar ile ilgili olarak rapor hazırlayarak gerekli mercilere bildireceğiz." dedi.

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