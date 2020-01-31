Karapınar'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Karapınar'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

Karapınar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 Özbekistan vatandaşı kadın sınır dışı edildi.

Karapınar'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Karapınar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 Özbekistan vatandaşı kadın sınır dışı edildi.


Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığını tespit etti.


Çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu R.M (28), N.M (29) ve N.M (20) fuhuş yaptığı gerekçesi ile G.A. (47) ile S.U adlı kişiler ise "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan gözaltına alındı.


Şüpheli 4 Özbekistan uyruklu yabancı kadının emniyetteki yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

S.U ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Özbekistan, Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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