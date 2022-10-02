Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması başladı - Son Dakika
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Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması başladı

02.10.2022 11:26
Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması başladı

Karapınar'da Göktepe XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim yarışması başladı.

Karapınar'da Göktepe XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim yarışması başladı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, kaymakamlık, belediye ve Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Göktepe Yamaç Paraşütü Alanında düzenlenen etkinlikte bölgenin yamaç paraşütü üstü olması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlk defa düzenlenen bu organizasyonla hatalarını görerek diğer etkinliklere tecrübe edineceğini kaydeden Murat, tüm sporculara başarılar diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Göktepe 2022 XC Open yarışmasına yerli ve yabancı 75 sporcu katılıyor. Göktepe'nin yamaç paraşütü anlamında Türkiye'de aranan ve gelinen bir yer olması için gayret edeceğiz. Mesafe yarışmasında pilotlara üstün başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu yarışmayı bitirmiş oluruz." dedi.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş da Karapınar'ın yamaç paraşütü için son derece uygun bir yer olduğu belirtti.

İki gün sürecek olan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüller verilecek.

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Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması başladı - Son Dakika

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