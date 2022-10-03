Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş ve Başkan Yardımcısı Serkan Yaylacı tarafından Kaymakam Oğuz Cem Murat 'a ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

Karapınar, Gürcistan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi - Son Dakika

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