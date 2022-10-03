Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi - Son Dakika
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Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi

03.10.2022 14:12
Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi

Karapınar'da Göktepe XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim yarışması sona erdi.

Karapınar'da Göktepe XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim yarışması sona erdi.

Yarışmalarda dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri Karapınar Millet Kafe'de verildi.

2 gün süren yarışmalarda kadınlar klasmanında Gürcistan'dan gelen Monika Tabatazade, kulüpler klasmanda Konya Air Sports, takımlarda Gaziantep YP (Ali Kavillioğlu) genel klasmanda Mert Saraç birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, kupa ve madalyaları verildi.

Programa, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, yerli ve yabancı yarışmacılar katıldı.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş ve Başkan Yardımcısı Serkan Yaylacı tarafından Kaymakam Oğuz Cem Murat'a ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya plaket takdim edildi.

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Kaynak: AA

Karapınar, Gürcistan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da yamaç paraşütü yarışması sona erdi - Son Dakika
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