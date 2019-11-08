Son Dakika Haberleri: Karapınar'da güneş enerjisi santrali inşaatına başlandı
Son Dakika Güncel Karapınar'da güneş enerjisi santrali inşaatına başlandı

Karapınar'da güneş enerjisi santrali inşaatına başlandı

7 saat önce

Karapınar ilçesinde bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmak için altyapı ve şalt sahası yapımı için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.

Karapınar'da güneş enerjisi santrali inşaatına başlandı, System.String[]

Karapınar ilçesinde bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmak için altyapı ve şalt sahası yapımı için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.

Yatırım bedeli 1,3 milyar doları bulması planlanan güneş enerjisi santrali çok sayıda kişiye de istihdam kapısı oluşturacak.

Güneş enerji santrali kurulumu için alanda iş makineleri çalışmalara başlarken, güneş panellerinin ise mart nisan aylarında sahaya konulacağı öğrenildi.

Şantiye şefi Davut Denizgürcü, konu hakkında şunları söyledi:

"Konya Karapınar'da Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali yapacağız. Bin megavat enerji üretimi sağlanacak Yaklaşık 3 yıl sürecek inşaatımızın sonunda ülkeye büyük bir değer katmış olup bin Kalyon Holding Enerji Grup tarafından enerjiyi sisteme dahi edeceğiz. Burası şu an mobilizasyon aşamasında olup şantiye kururumu şantiye sahalarının kurulumu için çalışmalarımız başlamıştır. Bölge insanlarından çalışma sırasında mümkün olduğunca yardım almak onlara da istihdam sağlamak istiyoruz. Biz maksimum noktada 700-800 kişiye ulaşmayı planlıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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