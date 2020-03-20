Karapınar'da hastane çalışanlarından "evde kal " çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da hastane çalışanlarından 'evde kal ' çağrısına destek - Son Dakika

Karapınar'da hastane çalışanlarından "evde kal " çağrısına destek

6 saat önce

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Karapınar Devlet Hastanesi çalışanlarından da destek gördü.

Karapınar'da hastane çalışanlarından

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Karapınar Devlet Hastanesi çalışanlarından da destek gördü.

Karapınar Devlet Hastanesi çalışanları ellerindeki dövizlerle Kovid-19 vakalarına karşı evde kalınmasının önemli olduğunu belirtti.

"Bizler sizler için görevimizin başındayız, hepimiz için sizler de evde kalın." dövizleri ile çekilen fotoğrafı paylaşan sağlık çalışanları, vatandaşların çağrılarına kulak vermesini istedi.

Bu çağrıya sosyal medyada da yer verildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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