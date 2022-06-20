Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek - Son Dakika
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Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek

20.06.2022 16:05
Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek

Konya'nın Karapınar ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'na hayırseverler tarafından malzeme temininde bulunuldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'na hayırseverler tarafından malzeme temininde bulunuldu.

Okul Müdürü Özgür İlhan, çocukların daha iyi eğitim alması adına Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfına malzeme desteğinde bulunan hayırsever Derya Ünver Koç ve Hacı Nadire Ünver'e teşekkür ettiğini söyledi.

İlhan, "Bizleri ve öğrencileri sevindiren bir davranış. Karapınar insanı bu konuda çok duyarlı. Öğrenciler için eğitim camiası için hayırlı olsun." dedi.

Hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek - Son Dakika
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