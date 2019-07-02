Son Dakika Haberleri: Karapınar'da hayvan barınağı sahipsiz hayvanlar için yuva oldu
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Karapınar'da hayvan barınağı sahipsiz hayvanlar için yuva oldu

1 saat önce

Karapınar Belediyesi tarafından 1 yıl önce kurulan hayvan barınağı, sahipsiz hayvanlar için yuva oldu.

Karapınar'da hayvan barınağı sahipsiz hayvanlar için yuva oldu, System.String[]
Karapınar Belediyesi tarafından 1 yıl önce kurulan hayvan barınağı, sahipsiz hayvanlar için yuva oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, sahipsiz hayvanların koruma altına alındığını, sonra bakım ve tedavisine yönelik özel bir hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.

Yaka, "100 hayvan kapasiteli geçici bakım evleri kısırlaştırma, aşılama, küpeleme, bakım ve tedavi amaçlı. Hayvanlar sürekli burada tutulmuyor. Dinlendirildikten sonra ve diğer işlemleri tamlamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılıyor. İsteyenlere sahiplendirmede yapılacaktır." dedi.
Barınakta aynı anda 100 hayvanın barınabildiğini dile getiren Yaka, şöyle konuştu:
"İlçede sokak hayvanları konusunda hem Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ediyoruz. Bizler için her canın kıymetlidir. Belediye olarak bu hizmeti aksatmadan disiplinli ve kuralı bir şekilde yürütüyoruz. Gelen şikayetleri de değerlendirerek araçlarımızla bu bölgeye getiriyoruz. Yaralanan, kazaya uğramış hayvanlarımız da veteriner hekimimiz tarafından tedavisi yapılıyor."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel
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