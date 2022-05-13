Karapınar'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi

13.05.2022 12:44
Karapınar'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi

Karapınar ilçesinde "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" konulu panel gerçekleştirildi.

Karapınar ilçesinde "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" konulu panel gerçekleştirildi.

Karapınar Kültür Merkezi'nde, Karapınar İbrahim Gündüz Proje Okulu öğrencileri tarafından panel gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ünal Cesur, kültür çalışmaları adına önemli ve değerli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Paneli düzenleyen öğrencilerin Mustafa Kutlu'nun çok sayıda eserini okuduğunu anlatan Cesur, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz yazarımız ile ilgili, düşüncesini, üslubunu ve hayat felsefesini öğrenip dinleyicilere aktardı. Bu genç yaşta sadece bir yazarın çok sayıda kitabını okumuş olmak çok güzel. Bu tür etkinliklerde öğrencilerimizin okuma ve anlama kabiliyetlerini artırdığı gibi yazarlık ruhunda temellerini atıyoruz. Bu etkinlikler yüreklere ufuklar açtığı gibi genç öğrencilerimize de heyecan katmaktadır. Emek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te Milli atlet Kayhan Özer'den Doha'da üçüncülük Milli atlet Kayhan Özer'den Doha'da üçüncülük Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık

İbrahim Gündüz, okul müdürü, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da 'Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu' paneli düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Karapınar'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement