Karapınar'da hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karapınar'da hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı

23.05.2022 14:04
Karapınar'da hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı

Karapınar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Karapınar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Çiçek Yaylası ve askeri poligon sınırları içinde şüpheli bir araç ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Polis ekipleri belirlenen 42 AIF 463 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada demir ve alüminyum hurda malzeme ele geçirdi.

Araçtaki Uğur Y. (30), Veli S. (29) ve Harun A. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında hurda malzemeleri çaldıklarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

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