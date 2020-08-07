Karapınar'da hırtlak satışına yoğun ilgi - Son Dakika

Karapınar ilçesinde satışa sunulan hırtlaklara yoğun ilgili gösteriliyor.

İlçeye bağlı Yeşilyurt ile Kesmez mahallerinde yetişen ve turşusunun da yapıldığı hırtlak satışına başlandı.

Konya- Adana kara yolu üzerindeki tezgahlarda satılan hırtlaklar, yolcular tarafından satın alınarak memleketlerine götürülüyor.

Tezgah sahiplerinden Metin Özçelik, "Karapınar turşusu çok büyük ilgi görüyor. Kavun olmadan satılan hırtlaklar turşu olarak değerlendirildiği gibi meyve olarak da tüketiliyor. Hırtlakların yurt dışına da gönderildiğini de biliyoruz. Şu an satışlarımız gayet iyi." diye konuştu.