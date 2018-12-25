Karapınar'da Hz. Mevlana'yı Anma Etkinliği

Karapınar
Belediyesi tarafından Hz. Mevlana
'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Belediyenin yeni düğün salonunda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konya
İl Müftülüğü Baş Vaizi Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü, programda "Selam Vakti" konulu konferans verdi.
Selam vermenin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkörükçü, selamın; emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık ve güzel sonuç gibi anlamlara geldiğini söyledi.
Büyükkörükçü, selam vermenin bir kimseye yapılacak en güzel dua olduğunu belirterek, bunun için toplum arasında selamın yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.
Programda, Belediye Başkanı Mehmet Yaka
da konuşma yaptı.