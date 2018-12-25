Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Hz. Mevlana'yı Anma Etkinliği

Karapınar'da Hz. Mevlana'yı Anma Etkinliği

1 saat önce

Karapınar Belediyesi tarafından Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Karapınar'da Hz. Mevlana'yı Anma Etkinliği, System.String[]
Karapınar Belediyesi tarafından Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Belediyenin yeni düğün salonunda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konya İl Müftülüğü Baş Vaizi Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü, programda "Selam Vakti" konulu konferans verdi.

Selam vermenin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkörükçü, selamın; emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık ve güzel sonuç gibi anlamlara geldiğini söyledi.

Büyükkörükçü, selam vermenin bir kimseye yapılacak en güzel dua olduğunu belirterek, bunun için toplum arasında selamın yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Programda, Belediye Başkanı Mehmet Yaka da konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:54 Kaynak: AA

Karapınar, Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel
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