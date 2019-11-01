Karapınar'da ilçe güvenlik toplantısı yapıldı.

Suç ve suçlularla mücadele, asayiş, trafik tedbirleri ve okul güvenliği ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin görüşülmesi amacıyla düzenlenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Toplantısı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.



Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, "İlçe güvenliği ve asayiş konularının sahada da başarıyla uygulanabilmesi için vatandaşlarımızın da güvenlik güçlerimize her konuda yardımcı olmalarını arzu ediyorum. İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı 7/24 saat aralıksız çalışmalar yürütmektedir." dedi.

Güvenlik Toplantısına, İlçe Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez ile daire amirleri katıldı.