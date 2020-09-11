Karapınar'da ilk defa ekilen çerezlik kabak çekirdeği hasadı gerçekleşti - Son Dakika

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi sahasında ekilen çerezlik kabak çekirdeği hasadına başlanıldı.

Bölgede 350 dekarlık alanda ekilen çerezlik kabak çekirdeğinin birçok bitkiden daha kazançlı olduğu belirtiliyor.

Kabak çekirdeğinin Karapınar'da ilk defa ekildiğini ve çiftçilerin yetiştirebileceğini belirten Kurum yetkilileri, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Karapınar ilçesi ve çevresi su yoksulu bir bölgedir. Mevcut sulu tarım için maalesef yeraltı sularımız aşırı şekilde tüketilmektedir. Bu minvalde Karapınar ilçemizin güzide kurumlarından Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezimizde bu yıl çerezlik kabak çekirdeği bitki ekimi gerçekleştirilmiştir.

Kabak çekirdeği de sulanan bitkidir. Ancak mısır, patates gibi diğer sulu bitkiler kadar asla suya fazla gereksinim duymaz. Örneğin mısır bitkisine verilen suyun en fazla üçte biri kadar sulama ile dekardan 100-200 kilogram verim alınabilmektedir. Pazarlamada asla sıkıntı yok. Bu ürünün merkezi durumunda olan Nevşehir'de kilogram fiyatları 25-40 lira arasında değişmektedir. Çiftçilerimizin bu bitkiyi ekebileceklerini düşünüyoruz."