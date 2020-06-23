Karapınar'da ilk mahsül arpa satışı - Son Dakika

Karapınar'da ilk mahsül arpa satışı

Karapınar Ticaret Borsasın'da, 2020 yılı hububat hasat sezonunun ilk mahsul arpa satışı gerçekleştirildi.

Karapınar Ticaret Borsasın'da, 2020 yılı hububat hasat sezonunun ilk mahsul arpa satışı gerçekleştirildi.

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Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, 2020 yılı hububat hasat sezonunun açılışında, hasat sezonunun tüm üreticiler, üyeler ve ülke adına hayırlı, bereketli olmasını diledi.

Ulusoy, "Hububatta şu an için herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Hasat başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden dane kayıplarının önüne geçmek için zamanında hasat yapmalarını ve bakımları yapılmış biçerdöverler ile hasat yapmalarını istiyoruz. Bu hassasiyet hem çiftçilerimizin hem de tarımsal ekonomimizin faydasına olacaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

2020 sezonu hububat alımına İlçe Müftülüğü imam hatiplerinden Muhammet Özoğlu'nun duası ile başlayan Karapınar Ticaret Borsası üyeleri, ilk mahsulün satışını Elektronik Satış Salonu'nda gerçekleştirdi.

Ulusoy, yılın ilk mahsul arpasını 1,732 lira fiyatla satın alan Tahsin Görgülü'yü ve yılın ilk mahsul arpasını satan Şevket Karagöz'ü tebrik etti.


Ticaret Borsası tarafından hem alıcı Tahsin Görülü hem de çiftçi Şevket Karagöz Ticaret Borsası tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ile çiftçiler katıldı.

Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da ilk mahsül arpa satışı - Son Dakika

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