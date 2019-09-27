Son Dakika Haberleri: Karapınar'da İtfaiye Haftası etkinlikleri
Son Dakika Güncel Haber

Karapınar'da İtfaiye Haftası etkinlikleri

45 dakika önce

Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiye İstasyonu'nu gezdi.

Karapınar'da İtfaiye Haftası etkinlikleri, System.String[]

Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiye İstasyonu'nu gezdi.


Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesini ziyaret ederek itfaiyenin görevleri hakkında bilgi aldı.

İtfaiye yetkilileri tarafından öğrencilere itfaiye binası gezdirildi.

İtfaiye personeli Nuri Delen, ziyaretçilere yangın sırasında yapılması gerekenleri anlattı, yangın durumunda 112'yi aramalarını istedi.


Öğrencilere itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtılarak, itfaiyeci kıyafetleri hakkında bilgi verildi.


Küçük öğrenciler İtfaiye Haftası olması nedeniyle itfaiye personeline çiçek verdi.

Karapınar, İtfaiye, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi
İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler... Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 14:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da İtfaiye Haftası etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]