Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Kan Bağışı

Karapınar'da Kan Bağışı

1 saat önce

Karapınar Müftlüğü ile İlçe Gençlik Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Karapınar Müftlüğü ile İlçe Gençlik Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında Türk Kızılayı Konya Şubesine, 97 ünite kan bağışında bulunuldu.

Gençlik Merkezinde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ve din görevlileri yoğun ilgi gösterdi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Emin Karakul, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Kan ihtiyacı olan insanlarımıza destek olmak istedik. Hem sağlık hem de yardımlaşma açısından bu bağışlar önemli. Kan her an hepimize lazım olabilir. Bu bilinçle hareket edip kan bağışında bulunmak gerekir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:31 Kaynak: AA

Konya, Türk Kızılayı, Karapınar, Güncel
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