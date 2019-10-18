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Karapınar'da kan bağışı

16 dakika önce

Karapınar ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ve Konya Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Karapınar ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ve Konya Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

SÜ Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Naim Çağlar Diri, düzenlenen kampanyada kan bağışında bulunarak, bu etkinliğe destek olan personel, öğrenci ile kan merkezi ekiplerine teşekkür etti.

Kampanyada 35 ünite kan bağışında bulunuldu.

Selçuk Üniversitesi, Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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