Karapınar'da kan bağışı

Karapınar ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ve Konya Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

SÜ Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Naim Çağlar Diri, düzenlenen kampanyada kan bağışında bulunarak, bu etkinliğe destek olan personel, öğrenci ile kan merkezi ekiplerine teşekkür etti.

Kampanyada 35 ünite kan bağışında bulunuldu.