Karapınar'da kan bağışı
16 dakika önce
Karapınar ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ve Konya Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:42 Kaynak: AA
Karapınar ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ve Konya Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
SÜ Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Naim Çağlar Diri, düzenlenen kampanyada kan bağışında bulunarak, bu etkinliğe destek olan personel, öğrenci ile kan merkezi ekiplerine teşekkür etti.
Kampanyada 35 ünite kan bağışında bulunuldu.
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüne ilişkin dosya cinayet büroya devredildi Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar Türkiye-ABD anlaşmasının perde arkasında ne oldu? Görüşmenin detayları ortaya çıktı Son dakika: Rusya'dan Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz