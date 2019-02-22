Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyası

Konya Kızılay Kan Merkezi ile Karapınar İlçe Gençlik Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Konya Kızılay Kan Merkezi ile Karapınar İlçe Gençlik Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanya, 4 gün devam etti. Kampanya kapsamında Türk Kızılayı Konya Şubesine 475 ünite kan bağışında bulunuldu.



Kampanyaya eğitimciler, din görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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