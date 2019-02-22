Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyası

Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyası

2 saat önce

Konya Kızılay Kan Merkezi ile Karapınar İlçe Gençlik Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Konya Kızılay Kan Merkezi ile Karapınar İlçe Gençlik Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanya, 4 gün devam etti. Kampanya kapsamında Türk Kızılayı Konya Şubesine 475 ünite kan bağışında bulunuldu.

Kampanyaya eğitimciler, din görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:46 Kaynak: AA

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