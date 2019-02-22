Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyası
2 saat önce
Konya Kızılay Kan Merkezi ile Karapınar İlçe Gençlik Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Konya Kızılay Kan Merkezi ile Karapınar İlçe Gençlik Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanya, 4 gün devam etti. Kampanya kapsamında Türk Kızılayı Konya Şubesine 475 ünite kan bağışında bulunuldu.
Kampanyaya eğitimciler, din görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:46 Kaynak: AA
Kepçeyle Kazı Yaparak Define Arayan Kişi, Suçüstü Yakalandı
HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi
Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor