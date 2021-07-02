Karapınar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına din görevlileri, eğitim camiası, çeşitli STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçede üç gün süren kan bağışı kampanyasında, 210 ünite kan bağışında bulunulduğu bildirildi.

Kızılay yetkilileri, vatandaşların kan bağışı konusunda duyarlı olduğunu belirterek, hastaların kan ihtiyaçlarının devam ettiğini ve bağışların önemli olduğunu aktardı.