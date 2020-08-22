Karapınar'da kan bağışına destek - Son Dakika

Karapınar'da Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kan bağışının azaldığı dönemde bazı vatandaşlar 5 günlük kan bağışına duyarlı davrandı.

Cumhuriyet Meydanında koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun bir katılım gerçekleşti.

Kan bağışçısı Osman Tuna, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Kan ihtiyacının karşılanması için bizler de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bugün başkasına lazım olan kan yarın bizlere de gerekebilir. Kan bağışında bulunmaktan mutluyum. Tüm insanlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz." diye konuştu.