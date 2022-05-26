Karapınar'da kariyer planlama semineri düzenlendi - Son Dakika
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Karapınar'da kariyer planlama semineri düzenlendi

26.05.2022 12:49
Karapınar'da kariyer planlama semineri düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İŞKUR Konya İş Kulübü işbirliği ile Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokulunda Kariyer Gelişim Eğitim Semineri düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İŞKUR Konya İş Kulübü işbirliği ile Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokulunda Kariyer Gelişim Eğitim Semineri düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Naim Çağlar Diri, Prof. Dr. Ahmet Kesik Konferans Salonundaki programda bilimsel düşünceyi temel alan, araştırmacı, analitik düşünceye sahip, sorumluluk sahibi, alanında donanımlı ve erdemli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Programda, eğitmenler tarafından üniversitelerde kariyer geliştirme programı, staj başvurusu ve bilgi alabilecekleri internet sitelerin paylaşımı, öğrencilerin iş başvurusuna gitmeden önce kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri değerlerini, yeteneklerini bilmek adına ve bunun analizin nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler ayrıca İŞKUR üzerinden nitelikleri ile ilgili iş ilanlarına nasıl ulaşabilecekleri hakkında bilgi verildi.

Seminere, Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Hikmet Selahattin Gezici, Müdür Yardımcısı Uğur Erdoğan, Konya İŞKUR İl Müdürlüğünden iş ve Meslek Danışmanları Ahmet Garip, Ramazan Yıldız ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Araştırma, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da kariyer planlama semineri düzenlendi - Son Dakika


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