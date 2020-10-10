Karapınar'da konut kurası çekilişi yapıldı - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Karapınar Belediyesi ortaklığı ile hayata geçirilen Çetmi Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hak sahipleri için konut belirleme kurası çekilişi yapıldı.

TOKİ Konya Karapınar Çetmi ve Pınarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, 603 konut ve 33 iş yeri için kuralar noter huzurunda çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çekiliş seyircisiz gerçekleştirildi.

Buna göre, 4 değişik ada içerisinde yer alan konutlar için 1+1, 2+1 ve 3+1 daire olmak üzere 3 farklı kategoride kura çekimi yapıldı.

Çekilişe, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile diğer davetliler katıldı.