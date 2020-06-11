Karapınar'da Kop Teyap Projesi hayata geçti - Son Dakika

Karapınar Amil Önal İlkokulu Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı ortaklığı ile yürütülen Tarımsal Eğitimi Yaygınlaştırma Projesi'nin (Kop Teyap) sera açılımı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ve Ziraat Odası Başkan Durmuş Üner, Amil Önal İlkokulu bahçesinde kurulan örnek sera fide dikimi törenine katıldı.

Öğrenciler fidan dikimi yaptı, daha önce ekilen fidanların çapasını yaptı.

Proje kapsamında öğrencileri toprakla buluşturup, üretici bireyler olması hedefleniyor.



Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, eskiden okullarda tarım dersinin olduğunu ve öğrencilerin toprağı ve yetişen ürünleri tanıdığını söyledi.

Günümüzde çocukların tarımdan ve topraktan uzak kaldığını belirten Bakan Üner, "Amacımız çocuklarımızın toprakla buluşması ve tüketici bireyler değil de üretici bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya katkı sunmaktır. Bu amaçla da çocuklarımızı bu seraya getirerek fidelerimizin ekimi, sulanması ve bakımı konusunda ziraat mühendislerimiz eşliğinde bilgilendiriyoruz hem de toprakla buluşmalarını sağlıyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Önal ise öğrencileri eğlenceli bir şekilde toprakla buluştuklarını kaydederek, "Öğrencilerimiz bu vesile ile üretimi, üretim yapmanın mutluluğunu ve doğal güzelliğini sağlıyoruz." dedi.