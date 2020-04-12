Karapınar'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Karapınar'da koronavirüs denetimleri
6 saat önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde sokağa çıkma yasağı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile denetim yapıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde sokağa çıkma yasağı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile denetim yapıldı.
Mahallelerde ve önemli caddelerde devriye görevini yapan polisler, zaman zamanda drone ile havadan ilçeyi kontrol ederek vatandaşların yasağa uyup uymadıklarını kontrol etti.
Drone ile birkaç kilometre uzaklıkta vatandaşların gerek araç ile gerekse yaya olarak izinsiz çıkılıp çıkılmadığı kolayca tespit edildi.
Karapınar'da yasağa vatandaşların uyduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:14 Kaynak: AA
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