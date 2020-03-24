Son Dakika › Güncel › Karapınar'da koronavirüs yasağına uymayan kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
Karapınar'da koronavirüs yasağına uymayan kişiye işlem yapıldı
6 saat önce
Karapınar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yasağa uymayan 1 işiye işlem yapıldı.
Karapınar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yasağa uymayan 1 işiye işlem yapıldı.
Denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üzeri vatandaşların denetimi sırasında işyerini açan bir kişiye 789 lira para cezası uyguladı.
İş yerini açan 70 yaşındaki A.B. adlı vatandaşa, Karapınar'da ilk para cezası uygulandı. Denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, bizzat yer alıyor.
Ceza İlçe Hıfzısıhha Kuruluna muhalefet suçundan kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:30 Kaynak: AA
Son Dakika Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi