Karapınar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Karapınar'da koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimler artırıldı.

Belediye zabıta ekipleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki lokanta ve iş yerlerini denetledi.

Ekipler, maske kullanımı ve hijyen kuralları ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler tarafından, esnafa hem bilgi verildi hem de gerekli uyarılar yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Kovid-19 salgınına yönelik herkesin duyarlı olması gerekir. Bizler denetimlerimize devam edeceğiz. Bu konuda herkes kurallara uymalı." dedi.