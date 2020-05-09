Karapınar'da kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Karapınar Belediyesi, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyonunu yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızını düşürdüğü günlerde, tedbiri elden bırakmadan birtakım kısıtlamalarla birlikte kuaförler, berberler ve güzellik salonlarının açılacağını anımsattı.

Karapınar Belediyesi olarak ilçemizdeki kuaför, berber ve güzellik salonlarını hem dezenfekte ettiklerini hem de maske verdiklerini aktaran Yaka, "Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemiz Esnaf ve Sanatkarlar Odasına siperlik ve maskeler gönderiliyor. Gelecek hafta içerisinde berber ve kuaförlerimiz Esnaf ve Sanatkarlar Odasından bunları teslim alabileceklerdir. Ülke olarak koronavirüse karşı örnek bir mücadele gerçekleştirdik. Sıkıntıları aşmak için el ele verdik, azmettik ve Allah'ın izniyle başardık. Yeniden açılan iş yerlerinde bütün esnafımıza bereket ve bolluk diliyorum." ifadesini kullandı.