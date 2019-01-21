Karapınar'da "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

Karapınar
Gençlik Merkezi, İlçe Müftülüğü ve Karapınar İmam Hatipliler Derneği (KİHA-DER) iş birliğiyle ilçede "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.
Mehmet Akif Erkek Kursu'nda düzenlenen etkinliğe, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali
Karakul, KİHA-DER Başkanı Muhammet Ali Işıklı, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra, jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Yarışmacılar ses, okuyuş, makam ve tecvit kurallarına göre değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda Turgut Emin Gürbüz birinci, Abdullah Ulaş ikinci, Mehmet Zahit Özdemir üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.