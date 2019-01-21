Son Dakika Haberleri: Karapınar'da "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

Karapınar'da "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

2 saat önce

Karapınar Gençlik Merkezi, İlçe Müftülüğü ve Karapınar İmam Hatipliler Derneği (KİHA-DER) iş birliğiyle ilçede "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Karapınar'da
Karapınar Gençlik Merkezi, İlçe Müftülüğü ve Karapınar İmam Hatipliler Derneği (KİHA-DER) iş birliğiyle ilçede "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Mehmet Akif Erkek Kursu'nda düzenlenen etkinliğe, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, KİHA-DER Başkanı Muhammet Ali Işıklı, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.


Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra, jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Yarışmacılar ses, okuyuş, makam ve tecvit kurallarına göre değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Turgut Emin Gürbüz birinci, Abdullah Ulaş ikinci, Mehmet Zahit Özdemir üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Muhammet Ali, Karapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu Bir Seferde 5-6 Yavru Vermesiyle Bilinen Romanov Koyunlarıyla Köşeyi Dönmek İsterken, Dünyası Başına Yıkıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:47:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]