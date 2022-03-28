Karapınar'da Kuran'ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Karapınar'da Kuran'ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

28.03.2022 12:43
Karapınar'da Kuran'ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karapınar İlçe temsilciliğinin düzenlediği Şehit Müfit İvriz Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karapınar İlçe temsilciliğinin düzenlediği Şehit Müfit İvriz Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı.

Kültür Merkezi'nde yapılan yarışma saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Program Selçuklu Camii İmam Hatip'i Abbas Çakıcı tarafından Kuranı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vakfın ilçe temsilcisi Kemal Güzey, Gençliğe sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydederek, "Ülkemiz için manevi değerlerimiz için şehit olan vatan evlatlarını minnetle anıyoruz." dedi.

Yarışmada Abdurrahman Sarıca' birinci, Muhammet Fatih Alp ikinci ve Osman Aydoğdu ise üçüncü oldu.

Programa Şehit Müfit İvriz'in annesi Ayşe İvriz ile babası Mehmet İvriz, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Müftüsü Yunus Aydın, MHP İlçe Başkanı Ercan Alp, AK Parti Başkan Vekili Ercan İvriz ile diğer davetliler katıldı.

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Kuran-ı Kerim, Karapınar, Hisarcık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da Kuran'ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika


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